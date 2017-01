Nes-bandet The Blue Moon`s med musikkvideo

Forrige uke slapp The Blue Moon`s musikkvideo til låta "Tupelo Tales", i tillegg har de en EP liggende klar. Videoen kan du se øverst i innlegget.

Årnes

- Per Erik har gjort en fantastisk jobb, og så langt har videoen hatt 500 visninger på YouTube, sier Lars Erik Engebretsen, vokalist i The Blue Moon`s.

Bandet har engasjert Per Erik Gundersen fra Kroken film og lydstudio i Nannestad til å produsere musikkvideoen til den egenproduserte låta «Tupelo Tales». The Blue Moon`s er et hyllestband til Elvis Presley, og spiller kun egenproduserte låter, eller coverlåter av Elvis. Musikkvideoen er derfor spilt inn i ekte 50-talls stil, og Pakkhuset har fått en sentral plass i musikkvideoen, der også et titalls lokale statister deltar.

Klar med EP

- Vi har en EP med seks låter liggende klar, og planlegger en lanseringskonsert der vi skal markere utgivelsen, forteller Engebretsen.

Utover året skal bandet spille blant annet på Kulturpuben i Lillestrøm, og på Osensjøen turistsenter i Trysil. De har også ei ny egenprodusert låt på gang med navnet «Graceland», som også er en hyllest til Elvis.

- Låta er under produksjon, i tillegg plukker vi låter fra hele Elvis-spekteret fra 50-tallet og opp til 70-tallet. Elvis er en stor artist med et bredt repertoar i mange sjangre, blant annet blues, country og rock and roll, sier Engebretsen.

Bandet fyller ett år i februar, og nå øver de to ganger i uka.

Musikkvideo

Låta «Tupelo Tales» er også blitt spilt flere ganger på Radio riks, og om 14 dager blir også en coverversjon av «Little Sister» å høre på radiokanalen.

- Vi skal engasjere Per Erik videre. Han er den rette for oss både i personlighet og type, og han kommuniserer godt med bandet, sier Engebretsen, som forteller at det ligger planer om enda en musikkvideo som skal være klar til sommerferien.

50 timers jobb

- Gutta ble veldig fornøyd, og jeg prøvde å få videoen rytmisk, forteller Per Erik Gundersen, som også har laget manuset til musikkvideoen.

- Redigeringa tok 25 til 30 timer, pluss tre dager med opptak. Totalt har jeg brukt rundt 50 timer på videoen, sier Gundersen, som forteller at låta er sendt til Spotify, der den vil dukke opp i løpet av 14 dager.

