Nå passerer de uten å betale

Mandag kl. 10 slo Vegvesenet av strømmen, og dermed stanset innkrevingen av bompenger på Nybakk.

Bomstasjonen ble dermed stanget nesten fem år før planen, og det skyldes økt trafikk og lav rente i hele perioden.

- Det er klart dette føles godt, slo samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fast etter å ha markert stopp i bompengeinnkrevingen på Nybakk.

- Vi er et parti som er glad i veg, men ikke i bompenger, slo han videre fast.

Ingen lekkasjer

- Hva med vegen videre, bokstavelig talt?

- Vi skal legge fram vårt forslag til NTP før påske, og E16 gjennom Nes og deler av Sør-Odal vil være omtalt der, sier Solvik-Olsen. Han kunne fortelle at det foreslås litt penger til vegen, men ville ikke si noe mer.

- Ærlig talt, du har reist land og strand rundt og lekket fra NTP-forslaget. Betyr dette at det ikke kommer penger?

- Du får ikke noe mer svar ut av meg nå, sa Solvik-Olsen.

- En jobb å gjøre

- Det han imidlertid kunne fortelle, var at Vegvesenet har en jobb å gjøre for å senke kostnadene med strekningen Nybakk-Slomarka.

- Det er gjort en god jobb allerede, men vi har ikke funnet løsningen, sa Solvik-Olsen, og henviste til sitt besøk langs E16 i fjor. Svaret i år er det samme.

Åtte prosent rente

Bomstasjonen på Nybakk ble satt i drift 1. november 2007, og hadde en driftsramme på 15 år. Allerede våren 2010, altså etter to og et halvt år, kunne Raumnes fortelle at innkrevingen lå fire år foran planen.

- Når innkrevingen avvikles allerede nå, skyldes det i hovedsak at bompengeselskapets rentebetingelser har vært langt lavere enn åtte prosent rente som lå til grunn for den opprinnelige beregningen, melder Statens vegvesen i et faktaark om saken.

31,6 millioner kjøretøy

Vegvesenet kan også fortelle at det har passert 31,6 millioner kjøretøy i løpet av disse årene, og at gjennomsnittlig trafikk i 2016 var 10 000 kjøretøy i døgnet.

I første hele driftsår, dvs. 2008, tok bompengeselskapet inn 54 millioner kroner. I 2015 betalte bilistene om lag 70 millioner kroner. Samlet har bilistene betalt 617 millioner kroner i bompenger på disse årene, ifølge Statens vegvesen.

