Målmaskinen har våknet

Målmaskinen Kim Brenna har hatt startvansker i årets sesong, men i hjemmekampen mot Skjervøy var han umulig å stoppe.

Opaker

- Jeg har vært i god fysisk form i hele år, men det har vært mye stang ut. Det var deilig å kjenne at avslutningene sitter, og nå håper jeg det løsnet, sier Kim Brenna.

Mulig å score 30

FUVO-spissen banket inn 43 mål i fjorårets 3. divisjon, og han ble med dette den mestscorende spilleren i de fire øverste divisjonene. Etter åtte kamper i årets sesong hadde Brenna kun to mål, og FUVO hadde kun ni poeng og ligger fjerde siste på tabellen. I søndagens hjemmekamp våknet avslutteren fra Fenstad, og han sørget for tre imponerende fulltreffere.

- Vi er inne i en god periode nå, og det var godt å få noen scoringer. Det skal ikke være umulig å score 30 mål i denne ligaen, men det er et stykke igjen foreløpig, sier Brenna.

FUVO-spillerne spilte en helhjertet kamp mot bunnlaget fra Skjervøy, og det var en kamp preget av et forholdsvis høyt tempo. Gjestene fra Troms valgte å stå høyt med sin forsvarsfirer, og det viste seg å straffe seg gang på gang. Allerede etter ti minutter ble Kim Brenna spilt gjennom, og med en klinisk avslutning banket han ballen i lengste hjørnet. Knappe 14 minutter senere dro Siver Dæhlie seg fra på høyresiden, og med et godt innlegg fant han Kim Brenna på første stolpe. På halvspretten satte han ballen kontant i mål med bredsiden. FUVO hadde fått en perfekt start på kampen.

- Med unntak av kampen mot Lørenskog har vi vært strålende defensivt i hele år, men i dag skapt vi mye offensivt også. Dette er den første kampen i år der vi spiller god offensiv fotball, og det lover bra, sier Brenna.

God Skolbekken

FUVO fikk deretter et svært unødvendig mål i sekken, etter at de selv hadde hatt en corner. Gjestene kontret, og de utnyttet et tre mot to overtall. En slik glipp skal ikke skje, og det kunne i verste fall ha kostet poeng.

- Jeg tar på meg skylda for det målet. Vi ligger igjen med for få folk, og det skal ikke skje. Jeg tar det målet på min kappe, sier FUVO-trener Ørjan Heiberg.

I andre omgang fortsatte FUVO trykket, og allerede etter ett minutt satte Martin Skolbekken et frispark fra Kim Brenna i mål med hodet. Skolbekken spilte for øvrig en meget god kamp på midtbanen til FUVO, og scoringen var velfortjent. Etter 78. minutter gjorde Julian Risvik Paulsen et flott forarbeid fra sin høyre kant. Inne i boksen dro Kim Brenna av et par mann før han hamret ballen i nota med venstreslegga. Et klassisk Kim Brenna-mål, og FUVO-sikret seg med dette en 4-1-seier.

- Dette var en kamp vi skal vinne. Jeg er stolt av gutta som går så helhjertet inn i kampen, go vi vinner fullt fortjent. Vi har nå reist oss, og vi begynner å klatre på tabellen, sier Heiberg.

Kim Brenna ble kampens store spiller, men den 18 år gamle dommeren Johan William Grundt fra Eidskog imponerte med sin forståelse for spillet og sin kampledelse. Han er utvilsomt et dommertalent.

Dette er den første kampen i år der vi spiller god offensiv fotball, og det lover bra.

Kim Brenna, FUVO

Kim Brenna, FUVO

