Mener å ha blitt slått på Auli senter

En hendelse på parkeringsplassen endte med krangling på Auli senter.

Auli

Ved 17.40-tiden fikk politiet melding om at det var krangling på senteret på Auli. Politiet rykket ut, og det viste seg at en mann mente at han hadde blitt slått av en annen mann inne på senteret, og den samme mannen skal ha dyttet kona hans.

- Det hele skal ha startet etter uenigheter angående en hendelse på parkeringsplassen foran senteret, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Anette Faråsen.

Mannen som mener at han ble slått og kona ble dyttet har anmeldt den andre mannen til politiet. Politiet har snakket med både fornærmede og mistenkte i saken, og de har forskjellige versjoner på hva som skal ha skjedd. Politiet har opprettet sak, og de skal undersøke hva som har skjedd. De har sikret seg gode bevis ifra videoovervåkingen på senteret.

- Mye tyder på at hendelsen har blitt fanget opp av videoovervåkingen på senteret. Etterforskingen vil trolig avklare hva som har skjedd i saken, sier Faråsen.

