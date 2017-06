Mange vil bli kommunalsjef i Nes

Kultursjef Lars Roald Johansen står på søkerlista til den nyopprettede stillingen som kommunalsjef kultur og mangfold.

Ved en tilfeldighet har rådmann Johnny Pedersen fått tre ledige kommunalsjefstillinger han skal bemanne på samme tidspunkt. Arild Skogholt, kommunalsjef samfunn og miljø, blir pensjonist, Lars Uglem, kommunalsjef helse og velferd, blir rådmann i Fet og politikerne har vedtatt å løfte kultursektoren og ansette en egen kommunalsjef på dette området.

Fristen for å søke de tre stillingene gikk ut mandag, og rådmannen har bra med søkere å velge mellom. 20 personer søker stillingen i kultur og mangfold, 23 søker helse og velferd og 14 søker stillingen etter Skogholt. Noen av søkerne har søkt på to eller til og med på alle tre stillingene.

Opprykk?

På lista over søkere til stillingen som kommunalsjef samfunn og miljø finner vi blant annet Elisabet Frøyland, som startet som virksomhetsleder i Nes kommune så sent som i fjor. Det kan altså gå mot et raskt opprykk for Frøyland. Til denne stillingen er det ingen andre lokale søkere. To søkere er unntatt offentlighet.

Flere lokale

På lista til stillingen som kommunalsjef helse og velferd finner vi flere lokale søkere. Cathrine Pedersen fra Årnes var tidligere virksomhetsleder ved Nes legevakt, men jobber ikke i Nes i dag. Erik Holm Melby fra Årnes står på denne lista, det samme gjør Egil Hauge fra Haga. Hauge er nok best kjent som bordtennisgeneral for mange. På denne lista finner vi også Marte Rolstad Clason, bosatt i Danmark.

Naturlig opprykk?

Så spørs det om det ligger an til et naturlig opprykk i kultursektoren. Kultursjef Lars Roald Johansen har vært kultursjef i Nes i mange år, og søker stillingen som kommunalsjef.

En av konkurrentene er nevnte Hauge. På denne lista finner vi også Elin Linnerud, Opaker og tidligere Ap-leder Geir Sverdrup fra Auli. Andre lokale søkere er Thomas Skou Dale, Hvam og Nina Farnes-Hansen, Årnes.

