Må utsette kickoff-arrangement i skianlegget

Morgendagens skitrening for syns- og bevegelseshemmede ble utsatt som følge av for få påmeldte, opplyser Frode Pedersen, sportslig leder Nes Ski.

nes skianlegg

- Vi må utsette arrangementet som følge av mangelfull påmelding. Jeg er litt skuffet, men vi utsetter arrangementet til en gang i mars, sier Frode Pedersen, sportslig leder Nes Ski.

Eidsvold Værks skiklubb, Nes ski og Nes skianlegg i samarbeid med Akershus Skikrets, skulle i morgen lørdag arrangere sesongens første skitrening for syns- og bevegelseshemmede, som også skulle være et kickoff-arrangement.

- Jeg har fått noen henvendelser i dag, sier Pedersen, men forteller at oppslutningen denne gang ble for liten.

Var klare

- Vi var veldig klare, men vi må ha nok påmeldte. Vi hadde et godt opplegg klart, og har informert ganske bredt, sier Pedersen, som håper på mer giv nå når snøen kommer.

- Når anlegget er åpent etter Norgescupen håper jeg at folk tar en tur og prøver anlegget, sier Pedersen.

Stengt skianlegg

Neste helg, 13. til 15. januar arrangerer Nes Skianlegg Statoil Norgescup for juniorer, der over 900 løpere er ventet til skianlegget.

- Det er mange i sving som jobber hele døgnet, og det er nok mange slitne i kveld. De har full fokus på snøproduksjon og ikke på åpne løyper, sier Pedersen.

Derfor meldte Nes Skianlegg mandag at de måtte stenge anlegget for allmennheten. Pedersen forteller at de allikevel kunne fått til arrangementet for syns- og bevegelseshemmede i morgen, dersom oppslutningen hadde vært stor nok.

