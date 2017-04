Må stenge umiddelbart

La Perla Restaurant på Årnes har fått beskjed av Nes kommune om å stenge umiddelbart.

La Perla har fått avslag på sine søknader om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Nes kommune opplyser at bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten ikke oppfyller kravet til uklanderlig vandel i henhold til serveringsloven paragraf 6 og alkohollovens paragraf 1-7b.

- I tillegg mener vi som bevillingsmyndighet at praksis for hvordan virksomheten blir styrt ikke er forenlig med kravet til forsvarlig drift av et serveringssted av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrig, opplyser Nes kommune, som understreker at konsekvensen av avslaget er at La Perla Restaurant må stenge med umiddelbar virkning.

- Vi stiller samme krav til samtlige bevillingshavere i nes kommune. Vi ønsker en næring som er seriøs, og som drifter forsvarlig i henhold til over og regler. Vi finner ikke at disse vilkårene er oppfylt, og det er derfor gitt avslag på søknadene, opplyser kommunen.

Raumnes har vært i kontakt med La Perla, som nå sitter i møte med representanter for Nes kommune.

Saken oppdateres.

