Må stenge skianlegget en periode

Nes Skianlegg ble i går kveld stengt fordi det må produseres mer snø til det viktige NC-rennet om 10 dager.

FENSTAD

Rune Åslund i Nes Skianlegg forteller at mangelen på snø har gjort det helt nødvendig å stenge skianlegget for allmennheten fram til Norgescup-rennet for juniorer 13. til 15. januar.

- Vi er derfor i skikkelig beredskap nå. Norges Skiforbund vil absolutt at dette rennet skal gå hos oss, sier Åslund.

Gårsdagens kuldegrader førte til ny snøproduksjon.

- Det innebærer at vi stenger skianlegget for alle skigåere. Vi må være litt kyniske. Det er veldig viktig at vi får gjennomført dette rennet på en forsvarlig måte. Skiforbundet har bedt oss om å gjøre alt for å unngå avlysning, sier Åslund.

Det er planlagt distanserenn på to av de nevnte renndagene.

- Det er i utgangspunktet planlagt 5, 10 og 15 kilometer. På grunn av snømangelen må vi arrangere det med litt kortere distanser, sier Åslund.

Vil unngå ulykker

Han forteller at Nes Ski er innforstått med stengingen og har flyttet alle treningene sine.

- Det kan jo være andre som vil gå på ski der, men nå ligger det slanger der på kryss og tvers. Vi har tidligere hatt tilfeller der man har satt skistaven i slanger slik at det har gått hull på dem. Og det kan jo skje ulykker, og vi ønsker selvfølgelig ikke det, sier Åslund.

Han betegner skirennet som veldig viktig med tanke på muligheten for å søke på flere større skirenn.

- Vi må gjøre det ordentlig, og da må vi ha mer snø. Vi har to kilometer nå, men vi må ha minst halvannen kilometer til. Det får vi til med det været som er spådd, sier Åslund.

Får ikke fiber på plass

Nes-politikerne ga 650 000 kroner til Nes Skianlegg for å få fiber på plass i anlegget til dette rennet. Den planen er ikke fulgt.

- Nei, fiberbiten må vi ta til våren. Det kommer av at vi ikke våget å begynne å grave i vegen nå, for fiberkabelen skal ligge i vegen opp til anlegget. Etter skirennet skal det være mye tømmerdrift i det området, og da var vi redd for at vi skulle ødelegge vegen, sier Åslund.

I stedet har skianlegget blitt enige med veglaget og grunneiere om å utsette fiberprosjektet til våren.

- En annen side ved dette er at det skal legges ny vannledning i deler av Åland, og da får vi med fiber i samme grøfta. Dermed ble det et samspill mellom kommunen og oss, sånn at vi får en helhet i det, sier Åslund.

- Hvordan får dere løst det som skiforbundet mente mangler i anlegget da?

- Vi har laget oss noen nødnett så vi har signaler til de som trenger det. Allmennheten må gå hundre meter inn i løypa fra stadion, der det er fullt signal. Det vil si ved Gudbrandbakken. Der tar vi inn signaler fra masta borti Åland, sier Åslund.

- Forbundet synes det er greit med en sånn løsning?

- Ja, vi har fått aksept for det. Det er blitt arrangert store skirenn i anlegget tidligere uten nett i det hele tatt, og nå får skiforbundet og de som trenger det et beredskapsnett vi har laget. Vi har også løst problemet med betalingsterminal, sier Åslund.

