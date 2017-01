Lusket rundt og stjal firmabiler fra Kanmer

Tyver brøt seg inn i lokalene på Kanmer og stjal to av bedriftens firmabiler.

Årnes

Klokka 00.25 natt til mandag fikk politiet melding om mistenkelig atferd på området til Kanmer på Fjuk.

- Melder fortalte at en mann har vært inne i noen biler der oppe og at han skal ha løpt fra den ene bilen til den andre, sier lensmannsoverbetjent Per Hagen ved Nes lensmannskontor.

Gjerningspersonene har brutt seg inn i Kanmers lokaler og stjålet kontanter og bilnøkler. To av bedriftens varebiler er stjålet. Den ene er en Toyota Hiace med Kanmers logo og registreringsnummer CV47741, og den andre er en Peugeot Boxer med Kanmers logo og folie med en gressklipper. Denne bilen har registreringsnummer BS72790. Begge bilene er hvite.

- En av personene er observert luskende rundt på området, og han har også forsøkt å stjele en sykkel. Ifølge vitneobservasjoner skal han ha hatt på seg brun hettejakke med sort lue under. Hvis noen har opplysninger, er vi veldig takknemlige for det, sier Hagen.

