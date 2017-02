Lærer gjennom prøving

De kom på skolen med egne forretningsideer, og under fagskoleutdanningen på Hvam får de mulighet til å prøve dem ut.

Utdanning

Italiensk pasta, direktesalg av kjøtt av skotsk høylandsfe og sau, kulturformidling, inn på tunet-tilbud og et kreativt samfunn etter oljen. Dette er ideene til de fem damene som utdanner seg til agroteknikere gjennom fagskoletilbudet natur- og kulturbasert entreprenørskap på Hvam videregående skole. I samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr den videregående skolen yrkesrettet høyere utdanning, og studentene, som kommer fra Trøndelag, Sogn og Fjordane, Ål, Nord-Odal og Hurdal, tenker nytt når det gjelder å utnytte ressursene på gården og prøve andre veger til markedet. Det ettårige studiet tas på deltid over to år, og ti ganger i året samles gründerspirene på Hvam. Til våren er de ferdig utdannet.

Teori og praksis

- Fordelen med dette studiet er blant annet at vi kombinerer teori og praksis. Studentene har egne forretningsideer som de ønsker å utvikle videre, og de bruker egne ideer i caser der de får bruke produktet sitt. Gjennom teori får de ny kunnskap. Vi reiser også mye rundt til bedrifter, blant annet i Nes, og vi håper også at de kan høste noen erfaringer av oss. Det å ha en fagskole her i Nes gir noen synergier, sier Sissel Nordlund, teamleder for natur- og kulturbasert entreprenørskap.

Hun forklarer at man utdanner selvstendige næringsdrivende, men ønsket er også at studenter skal bruke kunnskapen sin til å bli praktiske rådgivere. Entreprenørskap-linjen ble startet høsten 2015, og første kull er altså ferdig til våren.

Vil leve av gården

Felles for studentene er at de har erfaring fra landbruket og et ønske om å kunne leve av gården. En av studentene er Gunn Tuxen Wester fra Sogn og Fjordane, som i tillegg til jordbruksutdanning har motedesignutdanning fra Milano. Hun ønsker å flette de to utdanningene sammen i et firma.

- Jeg er glad i kunst, kultur og klesdesign, og jeg jobber nå med å utvikle rammen rundt det jeg ønsker å drive med resten av livet, sier hun og forklarer at hun ser for seg et levedyktig og kunnskapsrikt lokalsamfunn der lokale ressurser blir foredlet og omsatt.

Medstudent Ingunn Hallingstad Medgård er utdannet førskolelærer og skal overta familiegården i Ål.

- Det å drive en liten gård i dag er ikke særlig lønnsomt, og det frister ikke så veldig å ha to jobber. Da er det om å gjøre å finne muligheter slik at jeg kan leve av gården, sier hun og forklarer at forretningsideen er å drive direktesalg av sauekjøtt og inn på tunet-tilbud.

Også Ingunn Melbye Buraas fra Hurdal har som mål å utvikle forretningsideen med direktesalg av kjøtt på gården til et levebrød. Andre ideer studentene jobber med er pastaproduksjon i Trøndelag og kulturformidling og historiefortelling og det å bygge opp en historie rundt produkter.

- Denne studieformen er veldig fin, og det er helt fantastisk at det finnes. Vi har også et veldig fint sosialt miljø, sier studentene som uttaler at tilbudet er gull verdt og at de ikke ville vært det foruten.

- Dette er ikke bare et kurs. Her får vi en formell utdanning, sier Sølvi Nordin.

