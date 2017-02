Lotta tok NM-gull

Under Norgescupen i Nannestad lørdag sikret Lotta Udnes Weng seg gull. Hun sikret seg samtidig NM-gull i U23-klassen.

Nannestad

Mens verdenseliten kjemper om edelt metall i Lahti, er de neste beste løperne i landet samlet i Norgescuprenn i Nannestad. Lørdag åpnet runden med klassisk sprint, og denne konkurransen hadde også status som NM for U23-klassen. Nes Ski-utøveren Lotta Udnes Weng vant sprinten, og med dette sikret hun seg også NM-tittelen i U23-klassen.

- Før rennet hadde jeg jo forhåpninger om å ta meg til finalen. Og hvis jeg først greide det, ville jeg gjerne havne på pallen, sa Udnes Weng til Eidsvoll Ullensaker Blad etter at seieren var sikret.

Nes Ski-utøveren Amalie Håkonsen Ous var også kvalifisert til finalen, men Jessheim-jenta måtte ta til takke med en femteplass.

- Jeg fikk litt dårlig fart inn i den siste bakken, og da begynte jeg å stresse, sa Håkonsen Ous til EUB om sitt eget finaleløp.

Udnes Weng vant foran Mari Eide fra Øystre Slidre IL, og Kari Vikhagen Gjeitnes fra Hennig Skilag. Lotta var litt overrasket over at hun vant løpet.

- Det var et sterkt felt som stilte til start her, med mange gode skiløpere. Finaleplassen var jeg aldri helt trygg på, så jeg sparte ikke på noe. Det var oppimot full gass i alle heatene. I selve finalen traff jeg bra inn på oppløpet, og det var vel det som ble avgjørende der. Jeg har en god stakespurt, og jeg satset på at jeg hadde en god dag i dag, forklarte Udnes Weng til EUB.

Norgescupen på Åsen fortsetter for damenes del med 20 kilometer intervallstart i fri teknikk søndag.

Les mer om: nyheter