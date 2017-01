Lotta på 22. plass på andre etappe

Lotta Udnes Weng gikk søndag en god andre etappe i Tour de Ski, og ble nummer 22, snaut 50 sekunder bak vinner Ingvild Flugstad Østberg.

Lotta ble slått ut i prologen i lørdagens sprint som innledet Tour de Ski, og selv om hun bare ble nummer 46, var det ikke mange sekundene opp. Snaut fem sekunder skilte henne fra en topp 30-plassering og kvartfinaleplass.

Søndag fortsatte touren med 5 km klassisk, og Lotta gjorde nok en god innsats. Hun ble til slutt nummer 22, og la kjente navn som Ragnild Haga (23), Maiken Caspersen Falla (25) og Charlotte Kalla (41) bak seg på resultatlista.

Lotta ligger på 31. plass sammenlag etter de to første etappene, 2,14 bak Flugstad Østberg som leder touren sammenlagt.

Tyske Victoria Carl er en kjent løper for Udnes Weng. Carl og Udnes Weng har hatt tøffe dueller i junior-VM, og nå møtes de på nytt i seniorenes renn. Carl ble nummer 36 på prologen lørdag, snaut to sekunder foran Lotta, mens den tyske jenta var et drøyt minutt bak Lotta på søndagens 5 km.

Mandag er det fridag i Tour de Ski, før løperne tar turen til Oberstdorf i Tyskland for tredje etappe tirsdag. Da skal det gås skiathlom, 5 km klassisk og 5 km fri teknikk. Fjerde etappe går onsdag, og damene skal gå jaktstart 10 km fri teknikk.

