Lions Club Årnes søker etter vertsfamilier

Lions Club Årnes har i en årrekke nå jobbet med ungdomsutveksling. Nå trenger de nye vertsfamilier.

Ungdomsutveksling

- Det å være vertsfamilie for ungdom fra andre land er en berikende opplevelse for hele familien, forsikrer Per Willersrud i Lions Club Årnes.

Til sommeren kommer to ungdommer fra forskjellige land i Europa til Nes, der de skal være i vertsfamilier ei uke. Dette betegner klubben som en leir.

- Vi trenger vertsfamilier til disse og vi håper på respons. Interesserte kan ta kontakt med vår president, Gunnar Aasvangen, sier Willersrud.

I juli

Målet med ungdomsutveksling er å gi ungdom muligheten til å lære andre land å kjenne, og samtidig skape internasjonal forståelse på tvers av kulturer og religioner. En leir består som oftes både av en leirperiode hvor ungdommene bor sammen og har aktiviteter sammen, og en periode hvor man bor alene eller sammen med noen få andre i en vertsfamilie.

- Vi har behov for kontakt med familier som har lyst til å bli kjent med utenlandsk ungdom, og ta dem opp i familien for en ukes tid. Det dreier seg om perioden mellom 15. juli og 27. juli, sier Willersrud.

- Hvorfor skal ungdommmene bo hos en vertsfamilie?

- Gjennom et vertsfamilieopphold får ungdommene mulighet til å oppleve normalt familieliv, på godt og vondt. Man får også en dypere kjennskap til landets kultur og levemåte, forteller Willersrud.

Lærerikt

- Hva får man igjen for å være en vertsfamilie?

- Du får blant annet førstehånds kjennskap om kulturen i et annet land, det være seg nordisk, europeisk, amerikansk eller asiatisk kultur. Ofte ender det som varig kontakt og mulighet for gjenvisitt, sier Willersrud, og legger til at man ikke behøver å være medlem i Lions for å være vertsfamilie.

- Man behøver heller ikke ta gjesten med på lange og dyre sightseeing-turer. En tur på hytte, i båt eller lignende kan være vel så spennende, sier Willersrud.

Man kan også dele på opplegget med andre vertsfamilier i nærheten, med lokal ungdom eller med adnre medlemmer i Lions-klubben.

