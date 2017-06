Lastebil havnet nesten på jernbanesporet

En lastebil skled av vegen på Setersøa tirsdag. Lastebilen veltet og havnet nesten på jernbanesporet.

Tirsdag ved 11-tiden rykket politiet ut til en utforkjørsel på Seterstøa. En lastebilsjåfør havnet for langt ut mot kanten av vegen i retning Årnes, og det førte til at både bil og henger gikk ut i renna. Den dype vegrenna førte til at både bil og henger veltet, og ble liggende på siden mellom vegen og jernbanesporet. Sjåføren ble kjørt til Akershus universitetssykehus for en rutinesjekk.

