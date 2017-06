Kvinne i 20-årene vant 1,1 million

En kvinne i 20-årene fra Årnes gikk av med hovedpremien i Norsk Tippings spill «Nabolaget». Hun ble millionær.

Årnes

- Nei, kødder du. Det tror jeg nesten ikke på, sa hun da Norsk Tipping ringte henne og formidlet den gode nyheten fredag kveld.

Klarte ikke å tenke

Kvinnen i 20-årene fra Årnes hadde spilt to ganger til denne runden i spillet «Nabolaget», og hun kunne derfor glede seg over en premie på 1,1 million kroner til sammen. Hun befant seg i butikken da hun mottok telefonen fra Norsk Tipping, og hun hadde problemer med å uttrykke seg.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg klarer ikke å tenke, men det feires på en eller annen måte etter at sjokket har lagt seg, sa vinneren til Norsk Tipping.

Kvinne i 50-årene

Hun kunne deretter fortelle at pengene skal brukes til framtidige prosjekter. Årnes-kvinnens nærmeste naboer, de som også hadde spilt «Nabolaget», kunne glede seg over å ha blitt 100 000 kroner rikere. En av vinnerne var en kvinne i 50-årene. Hun hadde ved en feiltakelse levert to ganger, og hun kunne dermed glede seg over 200 000 kroner.

- Det har ikke gått opp for meg at jeg har vunnet. Det blir nok ekstra ferie, og det blir nok litt ekstra på barna til sommeren, sa kvinnen.

Vant 100 000

En annen kvinne i 40-årene fra nabolaget på Årnes kunne også glede seg over 100 000 kroner.

- Vi hadde planlagt en rolig sommerferie med hagearbeid hjemme, men nå blir det nok litt ekstra ferieplaner, fortalte vinneren til Norsk Tipping.

