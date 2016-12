Kvinne fra Nes skadet i kollisjon

En kvinne fra Nes ble tirsdag skadet i en kollisjon på Jessheim.

Det var en front mot front-kollisjon kl. 12.55 tirsdag, og i en av bilene satt kvinnen fra Nes. Begge sjåførene ble sendt til sykehus, skriver Eidsvoll Ullenskaer blad på sin nettside.

Den ene bilen skal ha kommet over i motsatt kjørefelt, og politiet sier til EUB at det var kvinnen som forårsaket ulykken. Hun ble kjørt til legevakt med brudd i en tommel. Mannen, en eidsvolling, ble kjørt til legevakt for en sjekk.

Kvinnen, som er i 30-årene og fra Nes, fikk førerkortet beslaglagt.

Les mer om: nyheter