Kvinne ble lurt til å betale to millioner kroner for å hente gevinst på 47 millioner

En kvinne fra Nes ble lurt til å betale to millioner kroner for å hente ut en nettgevinst på over fem millioner dollar. En annen nesbu betalte én million kroner for å hjelpe en mann hjem fra krigen. Politiet advarer mot nettsvindel.

Nes

- I løpet av de siste årene har vi hatt flere alvorlig svindelsaker, og vi ser behovet for å gå ut og advare mot nettsvindel, sier politiførstebetjent Gunnar Foseid.

Overførte en million

Hver dag blir folk utsatt for forsøk på svindel gjennom internett og epost. Ofte lokkes man med at man har vunnet en stor pengesum, og svarer man på en slik henvendelse kan det bety trøbbel. Nylig ble en Nes-kvinne i 60-årene svindlet for nesten to millioner kroner etter å ha fått beskjed om at hun hadde vunnet 5,5 millioner dollar i et amerikansk lotteri.

- Hun takket ja til lotterigevinsten, og her fikk kvinnen beskjed om at hun måtte betale for et sertifikat for å kunne hente pengene ut. Kvinnen fikk tilsendt et kontonummer, og hun overførte deretter rundt en million kroner via nettbanken, sier Foseid.

Betalte to millioner

Mottakeren av pengene kom deretter med en ny henvendelse, og denne gangen var det nye elementer som den heldige premievinneren måtte betale for å hente ut pengepremien på nesten 47 millioner kroner. Banken hadde i mellomtiden sperret kvinnens mulighet til å overføre store pengebeløp gjennom nettbanken. Kvinnen valgte deretter å overføre mer penger gjennom banken Western Union. Da hun hadde overført nesten to millioner kroner fikk hun beskjed at pengene var på veg til henne.

- Hun hadde fått beskjed av lotteriet at hun kunne hente pengene ved tollen på Gardermoen, sier Foseid.

Ville hente ut pengene

I midten av juni kontaktet hun politiet, og årsaken til dette var ikke at hun trodde hun var lurt. Hun ba om politiets hjelp til å hente ut pengene.

- Pengene skulle ligge i en boks på Gardermoen. Hun fryktet nok at hun hadde blitt lurt, men hun ba oss om å sjekke ut om pengene kunne ligge på Gardermoen. Vi måtte forklare at pengene nok ikke ligger der, sier Foseid.

Pengene er tapt

Han viser til at nettsvindlerne opptrer meget overbevisende, og at det derfor er fort gjort å få tillit til at de snakker sant. Kvinnen hadde fått kontakt med en person som utga seg for å være Dr. Alvin Newton. Han var sjef for banken Zenit Bank UK LTD. Denne mannen kunne forsikre at pengepremien var reell.

- Vi har sjekket ut mottakerkontoene, og de ligger i Nigeria. Det er en håpløs oppgave å kreve disse pengene tilbake. De må dessverre anses som tapt. Kvinnen er nå i en fortvilet situasjon, og det er grunn til å advare andre mot å gå i den samme fella, sier Foseid.

Sendte en million

En annen kvinne ble lurt av en mann som utga seg for å være en amerikanist offiser med navnet kaptein Ross Martell. Han ville hjem, men satt fast i Afghanistan. Han fikk kontakt med kvinnen fra Nes på nettet, og de etablerte et tillitsforhold. Kvinnen begynte å overføre penger til mannen. Kvinnens bankforbindelse reagerte på overføringen, men dette førte kun til at kvinnen reduserte beløpene og overførte flere ganger. Hun tok opp lån på boligen, og til slutt hadde hun overført nesten en million kroner.

- Denne hendelsen skjedde for en tid tilbake, men den er et eksempel på hva som kan skje, sier Foseid.

Spør politiet først

En annen kvinne overførte 130 000 kroner til en mann hun møtte på en datingsidé. Mannen jobbet i mineralbransjen, og hun ba henne om et lån. Han sendte kopi av en avtale, bedriftsbevis, boardingbillet til fly til Norge og et pass. Kvinnen overførte penger, og reiste deretter til Spania for å møte mannen. Mannen dukket aldri opp. Pengene var borte.

- Det er viktig at folk er kritiske til å sende penger til ukjente folk de møter på nettet. De kan virke svært troverdige og tillitvekkende, så det er fort gjort å gå i fella. Er man usikker bør man kontakte politiet og spørre, sier Foseid.

