Kunstsnøen reddet romjulsrennet

Onsdag gikk 370 skiløpere romjulsrenn i Nes skianlegg. Kunstsnøproduksjonen reddet også dette skirennet.

nes skianlegg

Onsdag var det et skikkelig folkemylder av både publikum og deltakere i årets Raumnes romjulsrenn i Nes skianlegg.

- Dette er en god mulighet for Norgescup-løperne til å teste ut løypene til januar, sier Hernes.

Kunstsnø

Temperaturen onsdag i skinanlegget var tre minusgrader, og marka er fortsatt like grønn. Hadde det ikke vært for de frivillige i skianlegget som har stått på i mange uker for å produsere kunstsnø, hadde ikke årets Raumnes romjulsrenn kunne blitt gjennomført.

- Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på fine løypeforhold. Nes skianlegg sto på til langt på kvelden tirsdag, og resultatet ble utrolig bra, sier Hernes.

Ny sprintløype

I årets Raumnes romjulsrenn fikk deltakerne fra elleve år og oppover prøve den nye sprintløypa. Det er en U-sving der det går bratt nedover, før det etter svingen går bratt oppover igjen. Svingen samlet mange tilskuere, både for å heie og samtidig studere skøyteteknikken til løperne oppover bakken.

- De eldste går fem runder av to kilometer, deretter blir det gradert nedover etter alder. Jeg er alltid imponert over hvor flinke de minste er til å gå, sier Hernes.

Deltakere fra mange skiklubber deltok, og Nes ski stilte med 50 løpere.

- Det er gøy å se at så mange er med og går individuelt skirenn. Vi er veldig glad for at vi har så mange Nes-løpere som viser seg fram og rekrutterer nye løpere. Det er bra for idretten og folkesporten, sier Hernes.

God plassering

- Det ble et greit kort renn hvor strategien var å starte hardt å holde tempoet gjennom hele rennet, sa Tiril Udnes Weng rett etter målgang.

- Det er fine løyper etter forholdene. Selv om det er litt isete, er det over all forventning, sa Udnes Weng, som tok en svært god tid i klassen kvinner senior.

- Det blir mye nasjonale renn, og det er gøy å kunne gå noen lokale renn også, sa Udnes Weng, som for tiden forbereder seg til Skandinavisk cup i Lahti i januar.

Les mer om: sport