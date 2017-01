Kuldeperioden er over

Den siste uka har det vært meldt om kalde temperaturer over hele Nes. Statsmeteorolog Espen Biseth Granan varsler at kuldeperioden nå er over.

Været

- Stasjonen vår på Årnes måler elleve grader for øyeblikket. Nå har det vært bra med kaldluft og noen skikkelige vinterdager, sier Espen Biseth Granan, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, til Raumnes fredag formiddag.

- På det kaldeste har det vært minus 17,1 på Årnes, som var natt til fredag, sier Biseth Granan.

Flere nesbuer har sett temperaturer ned til både 20 og 21 minusgrader de siste dagene, men nå er kulda i ferd med å gi seg.

- Vi venter temperaturstigning og litt snø. Ingen store snømengder, men litt dryss. Utover lørdag og søndag vil det være tørre forhold og litt sol, før temperaturen vil gå litt ned igjen søndag. Ingenting tyder på at det blir så kalde forhold slik det nå har vært, sier Biseth Granan, som forteller at det har vært kaldt over hele landet.

På Blindern i Oslo ble det denne uka målt minus 12,6 grader, Tynset målte minus 25, mens på Finnmarksvidda var temperaturen nede i 40 minusgrader.

- Yr.no samarbeider med Meteorologisk institutt og NRK. Yr har også en global modell tilknyttet et europeisk værsenter i England. Derfor kan man på yr.no se værdata fra hele Europa, sier Biseth Granan.

