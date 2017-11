Kommunen tjener 3,65 millioner på Esval

I budsjettet 2018 mottar kommunen en overføring fra Esval som er 2,4 millioner mindre enn i 2017. Årsaken er reduserte inntekter.

- For 2018 er det lagt inn en overføring til Nes kommune på 3,65 millioner kroner før skatt, står det i budsjettet 2018 og økonomiplanen 2018-2021 for Esval miljøpark KF.

Av de 3,65 millionene er tre millioner kroner utbytte og 650 000 kroner tomteleie. Esval ønsker å etablere et jordrenseanlegg sammen med AF Miljø AS og Gunnar Holth Grusforretning AS. Jordrenseanlegget skal sikre inntekt da deponiet blir fullt.

- Investeringen i jordrenseanlegget vil gi inntekter i cirka 20 år framover i stedet for at deponivolumet blir fullt og det blir ingen inntekt om 3-4 år, skriver Esval.

Overraskende lav inntekt

Tove Nyhus i Frp var i utgangspunktet på Nei-siden i diskusjonen om etableringen av jordrenseanlegget.

- Vi ble litt overrasket når vi leser saken og ser at overføringene til Nes kommune nå er redusert. Hovedargumentet for å si ja til jordrensing var at det ville sikre overføringer til Nes kommune i årene framover, sa Nyhus, som påpekte at selv om Esval har budsjettert inntektene fra jordrenseanlegget lavere i 2018 enn det full uttelling kan gi, er inntektsanslagene allikevel veldig moderate.

- Miljøparken er flinke fordi de klarer å kutte kostnader slik at resultatet totalt sett neste år og årene framover blir akseptable, men det var mest opplysningene om at man er såpass defensiv med å budsjettere inntekter for jordrensing som var litt overraskende, sa Nyhus, som allikevel valgte å støtte Esval-styret.

Ordføreren fortalte at de samme spørsmålene om de nøkterne tallene dukket opp i møte med Esval, rådmannen og økonomisjefen.

Ny betong

Rune Tranum mente at de reduserte inntektene ikke var så overraskende.

- Forutsigbarhet for det mener jeg vi har fått framlagt fra styret i Esval tidligere. Inntektene ville gå litt ned i etableringen av dette, sa Tranum, som la til at deponimasser kan bli brukt til ny betong.

- Det står i magasinet Byggfakta at deponimasser kan bli brukt til ny betong etter at massene er renset. Det er et innovasjonsprosjekt som har gått med diverse aktører, sa Tranum.

Quantafuel

Esval har i 2018 også budsjettert med lavere avsetning til etterdrifsfondet enn tidligere, på grunn av at perioden med å bygge opp etterdriftsfondet har økt vesentlig. Fondet ble i sin tid beregnet til å måtte være på 34 millioner for å dekke alle kostnader når porten blir stengt. I dag står om lag 24 millioner på fondet. Siden mye er endret skal forutsetningene for etterdriftsfondet vurderes på nytt i 2018.

- Det jobbes med andre geskjefter bortpå der, blant annet Quantafuel. Er det kommet noe lenger, spurte Per Bøhn (Sp), som fikk svar av ordføreren at hun håpet de kunne få svar på dette i en grundig gjennomgang av prosjektene på Esval.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

