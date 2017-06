Klare for Notodden Blues Festival

Marius Lien Band fra Nes har kvalifisert seg til bluescup på Notodden.

I helgen spilte Marius Lien Band på Tordenskiold pub under Musikkfest Oslo. Det resulterte i at bandet kvalifiserte seg til spill på Notodden Blues Festival i Union Bluescup.

- Det var hyggelig at det kom så mange og hørte på oss i Oslo, sier en fornøyd frontfigur, gitarist, låtskriver og vokalist, Marius Lien fra Bundesengrenda i Vormsund.

Bandet består av Marius selv sammen med pappa og bassist Rune Lien og trommeslager Odd Arne Klungseth.

De kan nå se fram til deltakelse på finalerundene på Notodden i begynnelsen av august. Ifølge magasinet Bluesnews, som er underlagt Norsk Bluesunion, deltok fire band i Oslo i helgen og trioen fra Nes ble rangert som best. Også bandet City In Stripes sikret seg en billett til de avsluttende rundene på Notodden. Semifinalen gjøres unna i Bok og Blueshuset torsdag 3. august. Finalen er lagt til samme scene lørdag 5. august. Å vinne Union Bluescup innebærer blant annet at man får en unik mulighet til å spille på diverse bluesscener i Norge det kommende året. Vinneren får også en tur til International Blues Challenge i Memphis i januar året etter.

Amund Maarud skal på sin side delta på 20-årsjubileumskonserten «Blue Mood Labelmates - 20 år!» på Notodden Blues Festival lørdag 5. august. Med er også Henrik Maarud, Kid Andersen, Johnny Augland, Richard Gjems, Dr. Bekken, Tim «Leadfoot» Scott pluss foreløpig ikke annonserte overraskelser. Den konserten finner sted i Hovigs Hangar.

