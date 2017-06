Klare for Notodden

Marius Lien Band fra Nes har kvalifisert seg til bluescup på Notodden.

I helgen spilte Marius Lien Band på Tordenskiold pub under Musikkfest Oslo. Det resulterte i at bandet kvalifiserte seg til spill på Notodden Blues Festival i Union Bluescup.

- Det var hyggelig at det kom så mange og hørte på oss i Oslo, sier en fornøyd frontfigur, gitarist, låtskriver og vokalist, Marius Lien fra Bundesengrenda i Vormsund.

Bandet består av Marius selv sammen med pappa og bassist Rune Lien og trommeslager Odd Arne Klungseth.

De kan nå se fram til deltakelse på finalerundene på Notodden i begynnelsen av august. Ifølge magasinet Bluesnews, som er underlagt Norsk Bluesunion, deltok fire band i Oslo i helgen og trioen fra Nes ble rangert som best. Også bandet City In Stripes sikret seg en billett til de avsluttende rundene på Notodden. Semifinalen gjøres unna i Bok og Blueshuset torsdag 3. august. Finalen er lagt til samme scene lørdag 5. august. Å vinne Union Bluescup innebærer blant annet at man får en unik mulighet til å spille på diverse bluesscener i Norge det kommende året. Vinneren får også en tur til International Blues Challenge i Memphis i januar året etter.

Amund Maarud skal på sin side delta på 20-årsjubileumskonserten til Notodden Blues Festival lørdag 5. august sammen med en rekke kjente artister. Med er også Henrik Maarud.

