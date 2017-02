Kaurstad trives med litt mer fritid

Tidligere varaordfører Ole Kristian Kaurstad har dempet den politiske aktiviteten, men han har fortsatt mange jern i ilden. Onsdag rundet han 60.

Hvam

- Det er litt skremmende å runde 60, men jeg kjenner flere som er over 60 år. Det er faktisk liv i dem også, sier Ole Kristian Kaurstad humoristisk.

Savner ikke Raumnes

Den tidligere varaordføreren for Sp fra Hvam har i en årrekke vært svært aktiv i både foreningsliv og i politikken i Nes. Han har trukket seg litt vekk fra politikken, men han er fortsatt aktiv i Nes Arena, International School Romerike, Nes Storband og Nes Næringsforening.

- Det var en morsom og spennende tid som varaordfører og som del av kommunestyret. Men jeg savner ikke alle oppslagene i Raumnes, og jeg er glad for å ha fått litt mer fritid, sier Kaurstad.

Går så det griner

Jubilanten er født og oppvokst i Fåvang i Gudbrandsdalen, og han flyttet til Oslo for å studere på Veterinærhøyskolen i 1977. I studietiden traff han sin kone Elisabeth Morthen og sammen har de fire sønner og er bosatt på konas familiegård på Hvam. I stedet for å ta over gården på Fåvang utdannet Kaurstad seg til veterinær og tilfeldigvis havnet han inn i fiskefôr-bransjen. I denne bransjen har han etablert selskapene Scanvacc og Scan Aqua. Selskapene spesialiserer seg på utvikling og salg av reseptpliktige legemidler til fiskeoppdrett og spesialfôr til samme bransje. Selskapene går så det griner, og Scan Aqua AS sjudoblet sin omsetning på to år.

- Jeg får nå litt bedre tid til å jobbe litt med disse selskapene, sier Kaurstad.

Spennende ugress

Nesbuen arbeider også med produktet DAT som er landbruksteknologi som bekjemper ugress med hurtigkamera og romteknologi. Teknologien skal bidra til redusert sprøyting og økte avlinger. Raumnes omtalte DAT før jul, og det er stadig utvikling i saken.

- Vi selger noen sensorer i Norge nå, og vi er i gang med et omfattende testprogram i Europa. Jeg har veldig tro på denne teknologien. Det blir spennende, sier Kaurstad.

Landets dårligste

Da han var en liten gutt på Fåvang, startet Kaurstad i skolekorpset. Han startet å spille trompet, og han avanserte etter hvert til å spille trombone. Han var i flere år aktiv i Nes Storband, men han ga seg for noen år siden. Nå er han tilbake i storbandet.

- Jeg er landets dårligste trombonist, men storbandet er rause som lar meg være meg. Musikken gir meg god avkopling, sier Kaurstad.

Han er en av initiativtakerne bak Nes Arena, og han er også en av initiativtakerne bak International School på Neskollen. Skolen skal etter planen åpne dørene neste høst.

- Alle byer i landet har en internasjonal skole, men på Romerike finnes det ingen. Vi tenkte at da danner vi en i Nes, og litt av tanken er å gjøre Nes mer attraktiv for småbarnsfamilier, sier Kaurstad.

Han er en av initiativtakerne til Nes Næringsråd, og han sitter fortsatt i dette rådet. Her er målet å gjøre Nes til et attraktiv kommune for næringslivet, og samtidig legge til rette for tilflytting og en mer attraktiv bokommune.

- Målet er å beholde det næringslivet vi har og stimulere til at nye virksomheter etablerer seg. Nes bør utnytte sin nærhet til Gardermoen til å gjøre seg attraktive for bedrifter som lever av flyplassen og det nye LHL-sykehuset, sier Kaurstad.

"Ledig" arrangement

Jubilanten er for tiden på familiens hytte i Gudbrandsdalen, og i helga skal det feires sammen med familie. Deretter åpner 60-åringen for at det blir en liten markering senere i vår.

- Vi får se om vi kan samle noen folk og ha et litt ledigere arrangement ut på vårparten, sier Kaurstad.

