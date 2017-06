Katastrofe spiller mot mobbing

Katastrofe og Åge Sten Nilsen er de store trekkplastrene, og det loves overraskelser som ungene vil like og foreldrene få hjertet i halsen av. Søndag er det klart for årets sommershow på Årnes brygge.

årnes brygge

For tredje år på rad inviterer Oss mot mobbing til gratis sommershow på Årnes brygge. I fjor samlet Sandra Lyng et stort antall tilskuere på bryggeplassen, og i år fristes det med nye kjendiser på scenen.

- I år får de som kommer oppleve litt av hvert. Artistene som kommer er Katastrofe, Åge Sten Nilsen og våre egne Soulchildren. Katrine Denise er med, og Raymond Eriksen fra Karmøy, som leder basen vår på Vestlandet og som nylig var med i Norske Talenter, kommer. I tillegg blir det en del overraskelser undervegs som er litt spesielle. Dette er noe ungene vil sette pris på og som foreldrene vil sette hjertet i halsen av, sier Kristian Sætre.

Sommerminner

Sammen med samboer Ada Grambo leder han Norges største antimobbeorganisasjon, og de er selv konferansierer under søndagens sommershow.

- Dette er tredje gang vi arrangerer en slik gratiskonsert, og hensikten og målet er som det alltid har vært, nemlig å belyse temaet mobbing. Gjennom dette arrangementet vil vi vise at det er noen der for dem som opplever mobbing. Vi ønsker å hedre de som lever med det i hverdagen og har det vondt hver dag. Dette er også et arrangement for dem som kanskje ikke har råd til en ordentlig sommerferie, men som vi ønsker skal få et godt sommerminne, sier Sætre.

Tilbakemeldingene etter tidligere konserter beskriver han som overveldende, og selv synes han arrangementet har gått over all forventning hver gang. Før søndagens konsert håper han på det beste og at folk møter opp også denne gangen.

Travle tider

- Dette er et rusfritt gratisarrangement med fri aldersgrense, og Nattravnene, Retretten og Psykisk helse skal ha stand, og det blir salg av grillmat, sukkerspinn og OMM-effekter, sier han.

1. juli drar Oss mot mobbing-gjengen på turné med 12 forskjellige show til 12 ulike byer i Norge. For øvrig er det travle tider med en rekke foredrag og etablering av ny base på Vestlandet.

- Vi har aldri hatt så mye å gjøre, sier Sætre.

Les mer om: nyheter