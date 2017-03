Inviterer til maleriutstilling i garasjen

Therese Lier (28) fikk maleinteressen som 14-åring. Søndag holder hun sin første utstilling, der hun også håper på å selge unna noen av maleriene.

Svarverud

- Utstillinga blir rundt 30 malerier, hvor av fem ikke er tidligere publisert, sier Therese Lier, som søndag holder sin første utstilling i garasjen til nabo, Per Erik Lund, hjemme i Kjuusvegen på Svarverud.

- Jeg har alltid tegnet og drevet med maling, og var elev i siste Form og farge-kullet på Nes vgs, sier Lier, som en gang i 14-års alderen byttet ut blyant med pensel.

- Temaene er helt tilfeldig, i år har det vært mest landskap. Ellers er det akkurat det som faller inn. Ideen kan komme fra en film eller en setning, sier Lier, som har i overkant av 40 bilder stående.

- Jeg har solgt rundt 20 bilder tidligere, pluss noen få på bestilling. Jeg har også hatt vårrengjøring i år, og bildene blir som å vise fram dagboka, sier Lier, og forteller at malingen begynte for fullt etter at hun var ferdig på skolen.

- Jeg håper å få solgt unna så mye som mulig på søndag. De fleste av bildene er til salgs, bortsett fra noen fra min private samling som blir med på utstillingen, sier Lier, og forteller at hun har malerier fra 10x10 centimeter til 1,80 x 1,25 meter.

- Naboen har dratt i gang utstillinga og stiller med lokale. Jeg er veldig spent og nervøs, sier Lier, som håper på godt besøk til sin første utstilling.

