Inviterer til gresskarkonkurranse på Matfestivalen

Vinnergresskaret i fjor veide hele 61 kilo. Klarer noen å dyrke fram et enda større i år?

matfestivalen

- Dyrk gresskar i sommer og delta i konkurransen om å få det største gresskaret eller publikumsfavoritten, oppfordrer Bente Hognestad, leder i Nes hagelag.

I samarbeid med Raumnes og Brød & Cirkus/Nes kulturhus inviterer foreningen til gresskarkonkurranse. Vinnerne kåres lørdag 23. september.

To vinnere

- Det skal kåres to vinnere. En pris for det største gresskaret og en ris for publikumsfavoritten. Så her kan en vinne uten å ha det største gresskaret, sier Hognestad.

Hun oppfordrer alle som ønsker å delta i konkurransen om å få frøene i jorda nå, hvis man ikke allerede har sådd. I fjor ble det dyrket fram gresskar i alle størrelser og fasonger, og 20 deltakere konkurrerte om premiene.

Hemmelig gjødsel

Det største gresskaret ble levert av August Skovseth, som hadde dyrket fram et gresskar på hele 61 kilo. Han avslørte at han hadde gjødslet med hestemøkk og grisemøkk og i tillegg noe som han ønsket å holde hemmelig.

- Konkurransen er åpen for alle, barn, voksne, familier, borettslag, foreninger, vennegjenger, barnehager, klasser og så videre, sier Hognestad og lokker med fine premier til vinnerne.

Les mer om: nyheter