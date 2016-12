Inviterer alle til å bruke iskart.no

NVE gjør det nå mulig å sjekke på nett hvor det er trygg is. Målet er å hindre isulykker.

Istykkelsen på sjøer og tjern varierer fra sted til sted, og en må være forsiktig. Hver vinter skjer det ulykker der noen trår gjennom isen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå lansert en ny nettbase for hele landet.

Brann & redningsetatens 110-sentral tipser i en tweet om at det er mulig å bruke Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nettside iskart.no. På dette nettstedet kan en gå inn og sjekke isforhold.

Inviterer alle

Ånund Kvambekk i NVE forteller til Raumnes at iskart.no er i en «symbiose» med regobs.no, som er databasen alt lagres på.

- Kan hvem som helst legge inn informasjon om isforhold på iskart.no?

- Ja, ikke bare kan hvem som helst gjøre det, men vi vil svært gjerne at folk skal gjøre det, fastslår Kvambekk.

Vil hindre ulykker

Han legger til at det er ønskelig at flest mulig tar dette i bruk. Det er også nødvendig for at denne databasen skal ha en god nok misjon.

- Nettsiden er laget fordi vi mener at opplysninger om isforholdene vil hindre isulykker. Vi ser ikke alt alene, sier Kvambekk.

Han forteller at hovedtanken bak denne nettsiden er at mange bidrar og at man fra totalbildet dermed får en god oversikt.

-Nyttig redskap

Dette betegnes som crowdsourcing. Kvambekk fastslår at selv om noen av observasjonen skulle være av dårlig kvalitet, vil dette være et nyttig redskap så lenge mange bruker det.

Man kan uansett ikke stole blindt på det som ligger ute i denne databasen. NVE viser til at hver enkelt som ferdes ute på de mange innsjøer, tjern og elver, er ansvarlig for sin sikkerhet og at istykkelsen normalt varierer på hvert enkelt vann.

Hver enkelts ansvar

NVE fastslår videre at en ikke kan garantere at observasjonene er feilfrie, og at det kun er snakk om punktobservasjoner.

- En observasjon er derfor sjelden dekkende for hele vannet, og informasjonen må brukes sammen med egen kunnskap og fornuft, understreker direktoratet.

