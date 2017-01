Ingen topplassering for Norge i Miss Universe

I natt gikk finalen av stabelen i Miss Universe. Christina Waage nådde ikke helt til topps.

Miss Universe

- Miss Frankrike, Iris Mittenaere, ble kåret Miss Universe klokka fire natt til mandag etter nervepirrende innspurt, skriver Miss Universe.org på sine hjemmesider.

Det er også første gang at en europeisk deltaker vinner finalen, etter at norske Mona Grudt vant for 26 år siden.

- Norges Christina Waage gjorde seg også bemerket i Miss Universe år med solid innsats og flere morsomme innslag. Hun ble raskt lagt merke til i pressen og sosiale medier med mye ros for nasjonal-kostymet, skriver Miss Universe.

Det er foreløpig usikkert hvilken plassering Christina Waage endte opp på

