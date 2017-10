I natt stiller vi klokka. Hvorfor?

Det er snart vinter og vi skrur klokka en time tilbake natt til søndag. Les mer om hvorfor vi gjør det.

I følge spesialistene er hovedårsaken til at vi holder på med å skru klokka fram og tilbake at vi skal utnytte dagslyset i sommermånedene bedre, og ha dagslys en time ekstra om kvelden om sommeren.

Mange liker normaltid, eller vintertid, fordi det blir lysere om morgenen. Mange bilpendlere setter pris på dette, altså at det blir lysere i rushtrafikken inn til jobb om morgenen. Og bilpendlere er det mange av i Nes.

Ifølge VG er det ingen helsemessige grunner til at vi har denne ordningen. Det handler rett og slett om at det er praktisk fordi EU har det.

Hvordan husker vi best hvilken veg vi skal stille klokka? Noen har som en tommelfingerregel at klokka skal stilles mot nærmeste sankthans. Andre tenker at klokka skal følge hagemøblene.

Rent formelt skal klokka stilles en time tilbake klokka 03.00 natt til søndag.

