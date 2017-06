Høyre vil si nei til grendehus-kjøp

Høyre, Frp og KrF vil si nei til kjøp av Søndre Auli Grende- hus. De mener saksframlegget har store mangler.

I begge hovedutvalgene tirsdag fremmet Høyre forslag om at kommunen ikke kjøper grendehuset. Forslagene fikk ikke flertall. Saken skal avgjøres i kommunestyret 27. juni.

- Det er flere årsaker til at vi ikke ønsker å kjøpe. Bygget er gammelt og ikke egnet til barnehagedrift, og vi føler saken er dårlig utredet. Flere dokumenter manglet, blant annet en takst, sier Øystein Seland (H).

- Betalt av kommunen

I tillegg peker han på at det faktisk er Nes kommune som har betalt for mye av kostnadene knyttet til grendehuset. Å kjøpe det nå for 3,5 millioner kroner mener Seland derfor nærmest er å betale dobbelt for et bygg som er uhensiktsmessig.

- Ved siste påbygging var det jo kommunen som tok opp lån, og som har betalt renter og avdrag på dette, påpeker Seland.

Mangler vurderinger

Han peker altså på at saksutredningen er mangelfull.

- Saken er dårlig utredet, og det samme er vurderingen av hva vi skal betale. Det ligger ikke ved noen vurdering av pris og kostnader, og det ligger heller ikke ved saken en takst. Vi vet ikke engang om bygget er taksert, sier Seland.

Søndre Auli vel har tilbud kommunen å overta bygget for tre millioner kroner, samt overta et restlån på 500 000 kroner. Som altså Seland påpeker at kommunen allerede betaler renter og avdrag på.

Lite effektivt

I tillegg peker Seland på at bygget er lite egnet og lite effektiv som barnehage.

- Kommunen er jo ute etter å drive de kommunale barnehagene så rimelig og effektivt som mulig, sier Seland. Han peker på at kommunens utgifter til barnehage brukes som grunnlag for å beregne tilskudd til de private barnehagene.

Flertallet i de to utvalgene følger imidlertid ikke Høyres forslag i saken. Ap, Sp og SV støtter forslaget om å kjøpe grendehuset. Rådmannen mener Nes kommune kan spare 250 000 kroner i året på kjøpet.

Les mer om: leserinnlegg