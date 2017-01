Hvam IL Fotball ble Årets Jenteklubb 2016

Hvam ILs fotballgruppe er kåret til Årets jenteklubb 2016.

FOTBALL

Akershus Fotballkrets har offentliggjort hvilken klubb som får utmerkelsen «Årets Jenteklubb 2016», og det er nå klart at klubben er Hvam IL.

- Dette betyr selvfølgelig mye for oss. Dette er en anerkjennelse for hele fotballgruppa og virksomheten her, sier Stein Vågnes i Hvam IL.

5000 kroner

Hvam IL får tildelt 5000 kroner som er øremerket til jentene i klubben, et draktsett og fotballer.

3. premie til Haga IF

Morsomt er det også at Haga IFs fotballgruppe kom på tredjeplass i kåringen. Kretsen fastslår at Haga har hatt god utvikling og har økt antallet jentespillere i klubben.

Haga belønnes med fotballer til nystartende lag.

Raumnes får opplyst at den formelle utmerkelsen finner sted på kretstinget 27. februar.

Gjør mye riktig

Hvam ILs fotballgruppe ble som tidligere omtalt også nylig utnevnt til årets Fair Play-klubb for andre året på rad av Norges Fotballforbund.

- Det er hyggelig og inspirerende å få denne typen positive tilbakemeldinger, sier Vågnes.

