Hoppensprett vil utvide med ungdomsskole på Brårud

Hoppenspretts barneskole på Brårud har nå 29 elever, og nå ønsker skolen å utvide. Neste høst kan Brårud få sin første ungdomsskole.

Brårud

- Det er helt topp om vi får ungdomsskole her også. Da trenger vi ikke å bytte skole om noen år, sier fjerdeklassingen Matti Larsen.

Ny barnehage

For snart tre år siden åpnet Hoppensprett en privat barneskole og barnehage på Brårud, og i dag har skolen 29 elever. Nå har Hoppensprett søkt Utdanningsdirektoratet om å åpne en ungdomsskole på samme sted. Målet er å kunne åpne ungdomsskolen høsten 2018.

- Vi ønsker å etablere en 1-10-skole på Brårud, med ungdomsskole i andre etasje, barneskole i første og flytte barnehagen i et nytt bygg, sier Lise Kragset Furuseth, daglig leder i Hoppensprett barneskole på Brårud.

75 ungdomsskoleelever

Målet er å kunne åpne Bråruds første ungdomsskole høsten 2018, og om det blir en full parallell fra 8-10. klasse er avhengig av søkermassen.

- Vi må avvente søknadsmassen for å se hvor mange klasser vi åpner for, men vi ser for oss en ungdomsskole med en klasse for hvert trinn med totalt 75 elever, sier Furuseth.

Kristent verdisyn

Skolen har også søkt om å drive ungdomsskolen på et religiøst grunnlag, og i vedtektene til Hoppensprett Akademiet AS står det at skolen skal fremme et kristent helhetssyn på livet, forankret i troen på Gud som skaper og frelser, slik dette er uttrykt i bibelen. Tilgivelse, lojalitet, dyktighet, dannelse og ledelse av eget liv er sentrale verdier for virksomheten.

- Vi formidler et kristent verdisyn og verdier, men vi stiller ingen troskrav til verken elevene eller lærerne, sier Furuseth.

Populær skole

Politikerne i Nes var kritiske til etableringen av den private barneskolen på Brårud, men det er Utdanningsdirektoratet som avgjør søknaden. På Jessheim har Hoppenspretts ungdomsskole blitt svært populær, og de har nå rundt 100 søkere til 48 skoleplasser. Flere av søkerne på skoleplass på Jessheim er fra Nes.

- Dette er først og fremst et skoletilbud rettet mot innbyggerne i Fenstad-området. Nes er en kommune i vekst, og i dette området finnes det ikke noe ungdomsskoletilbud i dag, sier Furuseth.

Varmt måltid

Skolen på Jessheim har fått svært gode resultater både på skolemiljø og karaktersnitt. Skolen legger vekt på fysisk aktivitet og lederskap. De vil lære elevene til å lede både sine egne liv og andre, og de ønsker at elevene skal engasjere seg både lokalt og globalt. Den daglige serveringen av varm lunsj er også et ledd i skolens filosofi.

- Det varme måltidet er en nøkkel i vårt opplegg. Skikkelig mat gjør at man holder energinivået oppe gjennom dagen, og både elevene og lærerne spiser lunsj sammen. Dette bygger relasjoner, og jeg tror dette er mye av grunnen til at vi kan vise til gode resultater, sier Furuseth.

