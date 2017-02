Hockeylandslaget kjemper om OL-billett

I dag spiller Norges hockeydamer den første av tre kamper som kan sikre OL-billett. For Norge spiller Linn Aakre fra Årnes.

AROSA/SVEITS

Linn Aakre er i Arosa i Sveits som en av spillerne på det norske kvinnelandslaget i ishockey. Målet denne uken er å klare å kvalifisere seg til deltakelse i OL i Pyeongchang i 2018.

Tre kamper

Tre kamper skal spilles, og for kvinnelandslaget står det om den aller siste, ledige OL-plassen.

Norge møter Tsjekkia i kveld. Lørdag er Sveits motstander, før Danmark venter i den tredje kampen søndag. Vinneren av gruppa går videre til OL.

- Muligheten er der

Aakre er 20 år. Hun er en av sju backer på landslaget.

- Jeg kom til Sveits mandag og skal være her til førstkommende mandag, sier hun.

- Hvor store muligheter har Norge til å kvalifisere seg til OL?

- Det kan gå begge veger. Det er veldig vanskelig for meg å si hvordan det går, men muligheten for OL-billett er jo definitivt der, sier hun.

Gode i Stavanger

Hun fastslår at prestasjonene i kampene er veldig avhengig av dagsformen.

- Det gjelder jo både for oss og motstanderne. Men er vi fokusert og spiller som vi gjorde i forrige kvalikrunde, som var i Stavanger i desember, er sjansene store. Da spilte vi godt og vant tre kamper, sier Aakre.

I Stavanger vant Norge 4-0 over Ungarn, 5-0 over Kasakhstan og 6-2 over Slovakia. Aakre var med i alle kampene. Her hjemme spiller hun både på Vålerengas toppserielag og på Nes IKs U15-lag.

Om Norges skulle klare å vinne gruppa og dermed nå målet om OL-billett, kan spillerne jobbe videre for en plass på laget under de 23. olympiske vinterleker som arrangeres 9. - 24. februar neste år i den sørkoreanske byen Pyeongchang.

Vintersportssted

Ifølge Wikipedia er dette et fylke i provinsen Gangwon. Pyeongchang ligger i Taebaekfjellene med høyder på fra 800 til 1000 meter over havet, noe som gjør stedet til et aldri så lite vintersports-eldorado.

Men først må hockeydamene gjøre jobben i Sveits.

