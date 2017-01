Håndballdamene lekte seg til sin 11. strake seier

Siden tapet mot Haugerud i september i fjor har håndballdamene til R&Å vært uslåelig. I bortekampen mot Furuset ble vertene feid ut av hallen med 15 måls margin.

Oslo

- Vi spilte en glimrende førsteomgang. Da var det stor nivåforskjell, og vi kjørte skikkelig over Furuset. Vi er i siget, sier R&Å-trener Roy Andersen.

Slapp inn bare seks

Furuset ligger tredje sist på tabellen, og i kampen mot serieleder R&Å var det tydelig nivåforskjell på lagene i mandagens kamp. Kamprapporten bekrefter at R&Å-treneren gir et riktig bilde av kampen. Etter første omgang ledet nemlig bortelaget hele 21-6, og dette viser at både det offensive og det defensive spillet satt nærmest perfekt. Seks baklengs etter første omgang er sjelden god kost.

- Å slippe inn bare seks mål er meget sterkt, og det samme er det å score 21. VI brant faktisk noen opplagte sjanser i første også, men slik er det alltid. Førsteomgangen var meget sterk, sier Andersen.

Mer halvhjertet

I pausen fokuserte treneren på at jentene skulle gå ut og holde tempoet oppe, men med en ledelse på 15 mål til pause ble det ikke overraskende en noe blekere forstilling av bortelaget i andre omgang. Det endte til slutt med en overbevisende 33-18-seier.

- I andre omgang faller vi litt ned i tempo, og det blir litt mer halvhjertet. Jeg er ikke helt fornøyd med at vi ikke står distansen helt ut, men alt i alt gjorde vi en meget god kamp, sier Andersen.

Toppscorer med åtte

Det var flere av spillerne som gjorde en sterk kamp. Fra sin midtposisjon spilte Stine Opsann Findalen godt. Hun sørget for å bli toppscorer med åtte mål, og hun noterte seg også for flest målgivende pasninger. Hun var nest sist på fem mål. Ida Nilsen Bergersen noterte seg for seks mål. Defensivt spilte Linn Buskenes Andersen og keeper Lena Bøsterud en god kamp. R&Å tok med dette sin 11. strake seier i serien. Ikke siden nederlaget mot Haugerud 11. september i fjor har laget avgitt poeng. Neste kamp går neste tirsdag mot Ammerud 2 i Neshallen.

- Dette er et lag som kan rykke ned med sitt førstelag, så de vil trolig stille med et styrket 2.-lag mot oss. Alle er ute etter oss, så vi må holde nivået oppe. Men denne kampen skal vi vinne, sier Andersen.

