Håndballdamene kan feire en fantastisk sesong

Avslutningskampen til håndballdamene til R&Å er symptomatisk for hele sesongen. Det har vært en parademarsj fra første kamp.

Årnes

- Det har vært en god sesong, og jentene avslutter med klasse her i dag. De har lagt ned den nødvendige jobben på trening, har gjort hverandre gode, og da blir man belønnet med gode resultater, sier R&Å-trener Roy Andersen.

Jevnt lag

Før helgas kamp var det overhodet ingen spenning knyttet til hvorvidt R&Å kom til å rykke opp, ei heller om damene kom til å bli seriemestere. Alt dette var ryddet av vegen på forhånd, og lørdagens kamp mot bunnlaget Fjellhammer 3 var i realiteten en parademarsj og en gyllen mulighet til å bli hyllet av hjemmefansen for en fabelaktig sesong.

- Vi har hatt et jevnt og godt lag, og vi har blitt mer og mer samspilte i løpet av sesongen. Nøkkelen til den gode sesongen tror jeg er samholdet i laget og at vi har klart å holde et høyt tempo, sier Sandra Myrbråten.

Ordføreren som hjelpetrener

I sesongens siste kamp var hallen fylt opp med publikum, og det var god stemning. Ordfører Grete Sjøli (Ap) hadde blitt invitert til å være hjelpetreneren til Roy Andersen. Hun holdt blant annet en prat med spillerne før kampen, og hun satt på hjemmelagets benk hele kampen.

- Jeg har fulgt med på jentene gjennom Raumnes, og jeg er imponert over det de har fått til i år. Det er veldig fint for håndballen i bygda at vi nå får et lag i tredjedivisjon. Jeg unner dem virkelig denne suksessen, sier ordføreren til Raumnes.

Tok over kampen

Kampen åpnet relativt jevnt, men hjemmelaget tok raskt over kontrollen. R&Å fikk et overtak, og gradvis skaffet de seg en komfortabel ledelse. Til pause ledet vertene med sju mål.

- Som i de fleste kamper tidligere i år visste vi at det kom til å være jevnt i starten, og vårt fokus har hele tiden vært å holde tempoet oppe hele vegen og male motstanderne i stykker, sier Andersen.

Tøffere kamper

I andre omgang økte avstanden på lagene, og det var aldri noen tvil om at R&Å skulle avslutte serien på best tenkelig vis. Da sluttsignalet gikk sto det 36-19 på tavla, og jentene kunne slippe jubelen løs for spill i tredjedivisjon neste år.

- Det betyr langt tøffere kamper enn det vi har hatt i år, og for å vinne må vi prestere opp mot vårt beste hele tiden, sier Roy Andersen.

Skal trene mer

Jentene er imidlertid forberedt på at det kommer til å koste vesentlig mer å vinne kamper neste år.

- Vi skal trene mer, og vi skal bli enda bedre, sier Ane Buskenes Andersen og Thea Sjøli.

Unes ble toppscorer

Etter kampen ble spillerne hedret av publikum og ledelsen i klubben. Det var lenge en jevn kamp om toppscorer-tittelen på årets lag, men de to siste kampene rykket målmaskinen Ann-Petrin Unes i fra, og hun ble lagets toppscorer med 100 mål. Stine Opsann Findalen har hatt en sterk sesong og endte på andreplass med 94 mål. På tredjeplass på scoringslista havnet Christina Simonsen med 80 mål.

