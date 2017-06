Hjem fra Senja med tre poeng

En meget tøff bortekamp endte med seier til FUVO.

- Jeg er veldig godt fornøyd. Det var en meget tøff bortekamp. Senja gir ikke bort poengene gratis, og de inviterte til krig. Vi visste hva som ventet oss, og jeg er imponert over gutta, sier FUVO-trener Ørjan Heiberg.

På rett veg

Etter en kamp i sterk vind på Senja stadion drar nesbuene hjem med tre poeng. Etter en tøff start på serien føler treneren at laget nå er på rett veg. To uavgjort og en seier i de tre siste kampene før dagens seier gjør at spillerne begynner å få igjen selvtilliten.

- Vi har nå tre kamper med kun ett innsluppet mål, og vi ser at det blir poeng av å slippe inn lite mål. Vi må fortsette å gjenskape det vi har skapt defensivt, men også fortsette å utvikle oss forover. Nå gjelder det å ikke legge seg ned i løpet av uka, men trene godt fram mot neste kamp til helga. Da skal vi ha sesongens første hjemmeseier, sier Heiberg.

Lagseier

Han beskriver dagens kamp som kanonbra, og han er superstolt.

Preben Finstad sørget for å sette inn seiersmålet kort tid etter at han kom ut på banen som innbytter for Marius Bentstuen Nordby.

- Vi har 15 spillere pluss tre ledere som gir alt for FUVO. Det er grunnen til at vi vant i dag, sier Heiberg.

