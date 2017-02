Her er bruddet på fiberkablene i Nes

Dette bildet viser bruddet på fiberkablene som slo ut signaler over store deler av Romerike fredag og deler av lørdagsnatten.

Først opererte Telenor med at to fiberkabler var gravd over på Årnes. Så ble det etter hvert klart at uhellet hadde funnet sted ved Herremyrvegen, som går mellom Fuglefjellvegen og Hvamsmovegen ved Neskollen.

Telenor jobbet fredag kveld på spreng for å gi flere tusen husstander TV-signalene tilbake, slik at de kunne få se Norges håndballherrers VM-semifinale. De lyktes kun delvis. I flere områder fikk man TV-signalene inn i tide, men så falt de ut igjen midt i kampen.

Fiberbruddet fikk også følger for datanettverket. Mange var uten wifi-signaler det meste av fredagen. De siste fikk signalene tilbake rundt klokken to natt til lørdag.

Overfor Raumnes betegner mange det som både urovekkende og uholdbart at et enkelt uhell som dette kan få så omfattende følger over store deler av Romerike.

Bildet har vi fått fra Telenor. Det viser hvordan kablene ble kuttet tvers av.

