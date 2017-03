Helikopterjakt etter biltyv

Årnes

Ved hjelp av helikopter pågrep politiet en biltyv på Årnes

17 tiden Tirsdag ettermiddag rykket politiet ut med helikopter for å jakte på en biltyv. Bilen var blitt meldt stjålet i Oslo mandag, og tirsdag ettermiddag mottok politiet meldinger om at bilen var observert i Hedmark i retning mot Nes. Politiet rykket ut med blant annet et helikopter.

- Ved hjelp av politihelikopter fikk vi kontroll på sjåføren på Årnes 17 tiden, sier operasjonsleder ved øst politidistrikt, Bjørn Christian Willersrud.

Sjåføren som ble pågrepet er en mann i 20 årene fra Nes.

