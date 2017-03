Heder for gravejournalistikk

Raumnes-journalist Thomas Frigård ble tildelt hederlig omtale for sitt journalistiske arbeid under LLAs landsmøte i kveld.

LLA (Landslaget for lokalaviser) har sitt landsmøte i Haugesund denne helga, og på programmet står blant annet utdeling av priser, heder og ære til lokalavisene. Raumnes og journalist Thomas Frigård ble tildelt diplom og hederlig omtale for sakene om rådmannslønna i Nes, de hemmelige vedtakene og vedtak som ikke var referatført eller sto på sakskartet. Frigård fikk ros for sin utholdenhet i arbeidet med denne sakene.

- Jeg er selvfølgelig stolt. Dette var veldig gøy. Dette er nok en sak hvor vi har møtt litt motstand fra både ordfører og kontrollutvalget. Det er en stor fjær i hatten, sier Thomas Frigård.

Ulovlig saksbehandling

I 2015 avslørte Raumnes at formannskapet i hemmelighet to ganger hadde behandlet rådmannens lønnsøkning. Først vedtok formannskapet en økonomisk ramme som forhandlingsutvalget skulle forholde seg til i forhandlingene med rådmannen. I forhandlingene krevde rådmannen høyere lønn enn det rammen fra formannskapet åpnet for. Daværende ordfører ringte deretter rundt til medlemmene i formannskapet og fikk flertall for å øke forhandlingsutvalgets ramme. Kontrollutvalget og Fylkesmannen behandlet saksgangen, og begge konkluderte med at møtevirksomheten hadde vært i tråd med loven. I februar i fjor konkluderte imidlertid Sivilombudsmannen med at saksbehandlingen har vært lovstridig.

Overbevist

- Jeg var overbevist om at det her var lovbrudd, og da Fylkesmannen gjorde sin vurdering, som jeg synes var særdeles svak, ville jeg teste saken hos Sivilombudsmannen. Fylkesmannen hadde vært med på å opprettholde en ulovlig møtepraksis om ikke denne saken hadde blitt korrigert av Sivilombudsmannen, sier Frigård, som mener dette er en typisk sak som viser hvor viktig det er at et lokaldemokrati har en våken presse.

- Det viser verdien av å ha en lokalavis. Hemmelighold av ting som skjer i offentlig forvaltning er en uting for demokratiet, og det er godt å se at det blir lagt merke til at man graver. Spesielt i disse tider hvor vi har så mye subjektivitet på sosiale medier, sier Frigård.

Redaksjonssjef Jan Erik Hæhre tok imot prisen på vegne av Frigård og Raumnes.

- Dette var veldig hyggelig. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, som delte ut prisen, la vekt på at denne saken er behørig dokumentert, og Frigård fikk ros for sin utholdenhet og at han ikke ga seg etter avslag på avslag, sier Hæhre.

