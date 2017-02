Har påvist 91 ulver

Antallet ulver som er påvist i Nes og landet forøvrig, stiger stadig.

ULVETIDER

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt og det er så langt påvist mellom 84 og 91 ulver i landet og grenserevir.

Rovdata opplyser at 38 av disse ulvene kun er registrert i Norge.

En ny bestandsrapport offentliggjort i dag bekrefter blant annet at det i fjor fant sted en familieforøkelse i Aurskogreviret, som ser ut til å spise seg inn i Nes i sør. Det hittil dokumentert én valp og yngling i

dette reviret. Det rapporteres at det gjenstår en del arbeid med å kartlegge revirgrenser og eventuell norsk-svensk tilhørighet. Rovdata fastslår med andre ord at det ennå ikke er klart om Aurskogflokken kan stemples som helnorsk.

Rapporten opererer med tre ulver i Aurskogreviret og tre ulver i Mangenreviret.

- Siden forrige statusrapport i midten av desember har feltarbeidet gitt bedre oversikt over antall ulver og ulverevir, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Det er viktig å huske at overvåkingen fremdeles pågår og at dette er foreløpige data og tall, som vil kunne endre seg. En endelig oversikt over antall ulver i Norge vil være klar til 1. juni i år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer om: nyheter