Gutt dømt for grov vold

Politiet er bekymret for et voldelig ungdomsmiljø i bygda. Nå er en ungdomsskoleelev dømt til en måned betinget fengsel for vold og bruk av narkotika.

Nes

- Vi har avdekket til dels grov vold som ungdommene utøver seg imellom. Voldsnivået er skremmende, uttalte politiførstebetjent Vidar Aasvangen i vår.

Slagene haglet

Politiet har avdekket et ungdomsmiljø som bekymrer dem. Miljøet består av ungdom helt ned i 13-årsalderen, og det er preget av grov vold og både bruk og salg av narkotika. En ungdomsskoleelev som politiet mener tilhører dette ungdomsmiljøet er nå dømt for bruk av narkotika og for uprovosert vold mot tre ungdommer.

- Det var ingen foranledning som ga grunnlag for voldsutøvelsen, står det i dommen.

Tidligere i vår hentet politiet en 13-åring ut av skoletimen for en bekymringssamtale. Denne gutten er også nevnt som en av gjerningsmennene i dommen mot tenåringen, men siden han er under den strafferettslige lavalder kan han ikke straffes for sin voldsbruk. En av voldshendelsene skjedde i skoletiden. Både tiltalte og 13-åringen gikk til angrep mot en elev, og i to-mot-en-situasjonen utdelte de flere slag og spark mot eleven som var alene. En lærer var vitne til det som skjedde.

- Vitnet forklarte at slagene «haglet» rundt hodet hennes, og at det var helt kaos, heter det i dommen.

Den andre voldsutøvelsen fant sted utenfor Amfisenteret på Årnes. I dommen blir det beskrevet at tiltalte løp mot fornærmede fra siden og begynte å slå ham i ansiktet. Fornærmede fikk minimum fire slag i ansiktet før han søkte dekning på toalettet på senteret.

- Tiltalte forklarte at fornærmede hadde gått rundt og snakket masse «dritt» om ham. Videre hadde fornærmede sett på tiltalte med «dårlig blikk» kort tid før hendelsen, forklarte tiltalte i retten.

Holdt på å svime av

I den tredje voldsutøvelsen var ungdomsskoleeleven igjen sammen med 13-åringen, denne gangen på biblioteket. Fornærmede forklarte at 13-åringen begynte å følge etter ham, og fornærmede forsøkte å løpe vekk. Tiltalte stoppet ham, og både tiltalte og 13-åringen begynte deretter å utøve vold mot fornærmede. Også denne gangen var det to mot en, og voldsutøvelsen var uten foranledning.

- Fornærmede beskrev sparkene som harde. Han forklarte at holdt på å svime av og fikk en pipelyd i øret. Angrepet kom uventet. Han forsøkte å forsvare seg ved å holde armene mot ansiktet, men lykkes ikke fullt ut med det, står det i dommen.

Ba om å skaffe hasj

15-åringen var også tiltalt for å ha solgt narkotika. Politiet avdekket flere meldinger på tiltaltes telefon som indikerer salg av narkotika.

- Kunne du skaffa meg og to venninner 3 g hasj? Du får penger for det lzm, skrev en jente på melding til tiltalte.

- Ble akkurat dratt inn for pissings. Men kan fikse d, svarte tiltalte.

I retten ble det lagt fram flere meldinger som indikerte hasj-salg fra tiltaltes side, men tiltalte benektet at han solgte narkotika. Flertallet av dommerne har ment at det bevismessig er dekning for at tiltalte har medvirket til forsøk på salg av hasj, men påtalemyndigheten har ikke tatt ut tiltale for forsøk på eller medvirkning til salg. Tiltalte blir dermed ikke straffet for dette.

- Dersom straff for medvirkning eller forsøk på salg skal kunne fastsettes av retten, må det framgå av tiltalebeslutningen, heter det i dommen.

Betinget fengsel

Tiltalte ble hentet av politiet i mars, og prøver viste at han hadde brukt cannabis, noe han også erkjente. Tiltalte ble dømt for denne bruken av narkotika, og han ble dømt til 30 dagers betinget fengsel. Tiltalte får også ungdomsoppfølging av forvaltningen. Tiltalte må også betale 1500 kroner til en av de fornærmede som følge av en tannlegeregning han fikk etter skadene han pådro seg på grunn av volden han ble utsatt for.

Retten mente at det ikke var grunnlag for å betale oppreisningserstatning til noen av de fornærmede i saken.

Dommen ble avsatt med dissens.

