Grovt innbrudd hos Joker Skogbygda

Natt til søndag brøt tyver seg inn hos Joker Skogbygda. Tyvene fikk med seg en høy pengesum, tobakk og frimerker, og mye tyder på at tyvene har hatt en god plan.

- Jeg har aldri opplevd innbrudd på dette nivået før, og det er veldig proft utført, sier Alf Øyvind Sandviken, butikksjef Joker Skogbygda.

Natt til søndag skar tyver seg inn i butikken ved siden av døra på baksiden av bygget, og videre klarte de å rive alarmpanelet av veggen uten å utløse alarmen.

- Først tok de et gammelt alarmpanel som var ute av drift, som vi har hatt hengende oppe for å villede en eventuelle innbruddstyver. De fant imidlertid ut at dette var feil, og tok dermed det aktiverte alarmpanelet på rommet innenfor, forteller Sandviken.

Skar opp safen

Vel inne i butikken fant kundene safen inne på kontoret til Sandviken i andreetasje, og fikk vridd den tunge safen litt fram, før de skar hull i sideveggen med vinkelsliper.

- De fikk med seg rundt hundre tusen i kontanter, tobakksvarer for 50 til 60 tusen, og en mengde frimerker, forteller Sandviken.

Safen inneholdt også ikke-aktiverte Flaxlodd som ble funnet igjen inne i butikken. Tyvene brøt også opp skapene for snus og tobakk bak kassa.

- De brukte kjølevæske da de åpnet safen, og har ikke prøvd seg på safedøra, sier Sandviken, som tror at dette kan være en proffesjonell bande på tre til fire personer.

Tyvene hadde også brukt pappesker for å dekke til både hullet de skar seg inn i, og vinduet på kontoret der de jobbet med safen, for å hindre å bli oppdaget.

Mye tid

Sandviken forteller at innbruddet tar mye tid, og at det måtte ryddes og vaskes i etterkant. Derfor åpnet butikken halvannen time etter planlagt åpningstid på mandag.

- Innbruddet er ikke utført med et vanlig kubein, og i kveld venter vi besøk fra en tekniker fra alarmsentralen, forteller Sandviken.

Tyvene klarte som nevnt tidligere å rive alarmpanelet av veggen, og det var ingen indikasjoner på at alarmen ble utløst. Alarmsentralen mottok kun en feilmelding.

- De kan ha blokkert alarmsignalet med såkalt jamming, forteller Sandviken.

TV2-programmet Åsted Norge var også på besøk i butikken mandag, og gjorde TV-opptak etter det vel utførte innbrudet.

