Fyllekjører ble tatt etter å ha kjørt i grøfta

Han sjanglet i vegen da politiet kom.

Politiet fikk søndag formiddag melding fra en observant person som hadde oppdaget en bil nede i renna ved en mindre grusveg i Nes. Alt tydet på at utforkjøringen nettopp hadde skjedd.

En patrulje rykket ut og møtte en mann som gikk på vegen i nærheten av bilen. Det viste seg å være føreren av bilen.

Politiet forteller at han var beruset og at han innrømmet å ha kjørt bilen, som endte i ei bjørk et stykke ned i en skråning ved vegen.

Føreren er en nesbu i 20-årene. Han skal ikke ha blitt skadd, men må belage seg på en periode uten førerkort.

