Fylkeskommunen med betydelig skolevekst

Akershus fylkeskommune har behov for en betydelig satsing på videregående skoler i årene som kommer.

Det viser det vedtatte budsjettet for 2017, og handlingsplanen som går til og med 2020. I tillegg til videregående skoler, skal fylkesveger og kultur prioriteres i neste års budsjett.

I fylket er det fire partier som styrer sammen. Høyre har fylkesordføreren, med støtte fra Frp, Venstre og KrF. Denne uka vedtok de budsjettet for 2017 som viser at fylkeskommunen skal bruke 8,1 milliarder kroner neste år.

I tillegg er det behov for en betydelig investering i årene som kommer, og i perioden 2017-2020 skal fylkeskommunen investere for 5,7 milliarder kroner.

Fylkespolitikerne legger ikke skjul på at det er i videregående skole det er behov for et betydelig løft. Det er nemlig behov for 4500 flere elevplasser i Akershus fram mot 2030, noe som bør være et positivt signal for våre to videregående skoler.

De neste fire årene skal det investeres 1,2 milliarder kroner i videregående skolebygg. I tillegg skal det brukes nærmere 300 millioner på rehabilitering av eksisterende skolebygg. Fram mot 2030 er det anslått et behov for nybygg tilsvarende 4,3 milliarder kroner.

Fylkespolitikerne påpeker at andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i Akershus er på topp i Norge, og målet er å øke andelen ytterligere i årene som kommer.

Det er ikke bare i skole det skal satses, også samferdsel og kollektivtransport er prioriterte områder. Akershus bidrar med 1321 millioner kroner til Ruter i 2017. Det skal investeres 2,7 milliarder kroner på samferdsel de neste fire årene.

Akershus er preget av stor vekst i antall innbyggere, og det betyr økte utgifter på mange områder for politikerne.

Les mer om: nyheter