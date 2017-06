FUVO med snuoperasjon i Alta

FUVO lå under 0-2 til pause i Finnmarkshallen. Men rødtrøyene snudde kampen og tok med tre poeng hjem.

Selvsagt var det måltyven Kim Brenna som avgjorde kampen. På overtid, med bare ett minutt igjen å spille, avgjorde han og fullførte FUVOs snuoperasjon.

- Det var en veldig berg og dalbane-kamp, konstaterer FUVO-leder Tom Hagen.

Ble overspilt

Hagen konstaterer at FUVO ble overkjørt første 25 minuttene i denne kampen, og hjemmelaget ledet da også 2-0.

- Det så veldig slapt ut, også under oppvarmingen, sier Hagen.

Bedre mot slutten

Mot slutten av omgangen kom FUVO mer med i kampen, og i pausen ble det fokusert på at spillerne må ha trua.

- Vi fikk trua tilbake etter en god avslutning på første omgang, sier FUVO-lederen. Trener Ørjan Heiberg la dessuten om til en 4-3-3 formasjon for å stå høyere på banen.

Rask redusering

Det ga resultater. Kim Brenna slo et frispark bare fire minutter etter pause, og Tobias Solem Karlsen stusset ballen i mål. Ikke mange minuttene etter sørget Sivert Dæhlie for at det var balanse i regnskapet.

- Vi hadde i tillegg to store sjanser mellom de to målene, og fortsatte presset umiddelbart etter utlikningen, sier Hagen.

Hadde mest å gi

Så ble FUVO litt borte igjen, og Heiberg kastet innpå spillere med friske bein. FUVO beviste at de har god grunntrening, for mot slutten hadde de mest å gå på. Og selvsagt har de toppscorer Kim Brenna som dukket opp og avgjorde kampen.

