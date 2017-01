FUVO fortsetter å forsterke stallen

FUVO har sikret seg underskriften til ytterligere to spillere, blant annet en ny keeper.

FOTBALL

Armin Sistek er klar for et nytt år i FUVO. Han høstet gode skussmål for innsatsen i forrige sesong. FUVO-leder Tom Hagen betegner ham som en leder på og utenfor banen.

- Han er en spiller som går foran. Han har erfaring fra mange sesonger på høyt nivå og er en lagspiller med stor L, fastslår Hagen.

I tillegg har FUVO sikret seg underskriften til keeper Alexander Thire-Beinov (29 år). Han er en storvokst sisteskanse (194 centimeter) som tidligere har spilt for Stabæk, Ready og Hauerseter.

- Han har trent med FUVO over en lengre periode, og kommer inn med mange egenskaper og ferdigheter, sier Hagen.

Thire-Beinov beskrives som en engasjert mann i treningsarbeidet og en kjempefin type utenfor banen.

Les mer om: sport