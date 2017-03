Futsal-cup for alle aldre

Idrettsfagelevene i andreklasse på Nes vgs inviterer til nattcup i futsal 24. mars. Alle kan melde seg på, og inntektene skal gå til klassetur.

Neshallen

- Invitasjonen går til alle uansett alder, og gjerne også folk over 25 år. Futsal appellerer til mange årsklasser, og vi håper at dette kommer til å bli like bra som tidligere år, sier Oda Pedersen, som er cupleder sammen med Arne Martin Tveter.

Med seg i arrangementet har de også Sofie Øyan, i tillegg til at alle 26 elevene på 2IFA er med på planleggingen. Nattcupen som er en del av faget treningsledelse.

Kveld for alle

- Dette er en kveld hvor de fleste kan spille, og det kreves ingen kvalifikasjoner, sier Pedersen.

Nattcup i futsal har blitt en tradisjon for idrettsfagelevene på Nes vgs.

- Mange av de samme deltakerne kommer igjen, og det er moro å arrangere. Man trenger heller ikke å være med på et lag, og man kan også komme for å bare se på, sier Pedersen.

La Santa

- Pengene fra arrangementet går til klassetur til La Santa. Hele klassen fordeler forskjellige stasjoner som kiosk, dommere og inngang, og det er mye bak kulissene man må huske på, sier Pedersen.

I futsal er det minimum fem spillere på banen.

- Vi har maksimalt 16 lag, og det er førstemann til mølla-prinsippet, sier Arne Martin Tveter, som regner med at mange melder seg på i siste liten, og forteller at de har laget en egen Facebook-gruppe om arrangementet.

Gruppespill

- Det er gruppespill som starter med fire puljer, deretter blir det semifinale og finale med premie til 1. og 2. plassen, sier Pedersen, og forteller at premiene er en overraskelse.

- Det er mye forberedelser, og jeg tror det blir mye styr den kvelden, legger hun til.

Opptatt av fair play

- Vi er strenge på fair play og at det spilles ordentlig fotball. Utfordringen blir hvis det skjer noe på banen, sier Sofie Øyan.

Alle tre hadde idrettsfag som førstevalg, og forteller at klassen har et veldig godt samhold.

- Vi har aktivitet hver dag, og en variert skolehverdag, sier de tre, som alle gleder seg til nattcupen den 24. mars i Neshallen.

