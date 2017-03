Frøystad klar for NM-finale

Dag Christian Frøystad og Frisk Asker sikret seg søndag plass i NM-finalen.

To nesbuer og tidligere Nes IK-spillere, Dag Christian Frøystad (Frisk Asker) og Simen Thoresen Rønold (Lillehammer) var på isen da Frisk Asker vant 5-1 i sluttspillet søndag. Dermed ble det avgjort at Frisk Asker møter Stavanger Oilers i NM-finalespill. Der er det best av sju kamper som gjelder.

Frøystad sa følgende til Raumnes i desember, etter en middelmådig start på sesongen for Frisk Asker.

- Sist sesong var vi veldig gode i serien og ikke fullt så gode i sluttspillet. Kanskje blir det omvendt denne vinteren.

Han fikk rett. Frisk Asker spiller første finalekamp i Stavanger lørdag denne uka.

