Fra Honningsvåg til Nes for å skape latter

Honningsvågrevyen har vokst seg stor, kjent og populær og turnerer over hele landet. 24. mars blir det nordnorsk humor i Nes Kulturhus.

ÅRNES

Showet har tittelen «Ja Takk - Edle Deler». Det er spilt med stor suksess fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord siden premieren i september 2015.

Endelig til Årnes

- Vi nærmer oss 60 000 solgte billetter så langt. Vi har spilt over hele landet i 17 år, men aldri på Årnes. Vi gleder oss til å underholde nesbuene, sier Jens Richard Jensen som er med på å promotere den frodige revyen.

Tidligere har revyen vært innom Jessheim og Lillestrøm.

- Dette showet har dratt to fulle hus på Jessheim og ett fullt hus på Lillestrøm. Nes og Årnes har gått litt under radaren for oss så langt, men nå skal vi dit for første gang. Det hadde vært artig om vi hadde klart å fylle Nes kulturhus også, sier Jensen.

Honningsvågrevyen startet som en lokal revy og har utviklet seg til å bli landskjent.

- Det er jo artig å se at vi, med en revy fra Honningsvåg, opplever godt billettsalg stort sett over alt. Vi startet opp med en turné der noen av artistene fra revyen var med. Så har det blitt til en profesjonell gruppe som har levd av dette i 15 år, sier Jensen.

Honningsvågrevyen har turnert med showet "Ja Takk-Edle Deler" i to år. De har spilt for fulle hus fem kvelder på Chat Noir i Oslo og har fylt Olavshallen i Trondheim to ganger.

- Vi spiller stort sett tre kvelder i uka. For å få spilt alle stedene vi ønsker i Norge, tar det to år. Det er ikke mange lokalrevyer som får til det, og nå har vi lagt Årnes inn i kalenderen vår 24. mars, sier Jensen.

Les mer om: kultur