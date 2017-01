Forlenger tvunget psykisk helsevern for dobbeltdrapsmann, fordi han er ulovlig i landet

Retten konkluderer med at dobbeltdrapsmannen som er under tvunget psykisk helsevern ved Furukollen har en stabil helse. Fordi han er utvist fra landet og er uten rettigheter videreføres det tvungne helsevernet.

Årnes

- Mangel på oppholdstillatelse vanskeliggjør behandlingen av tiltalte, skriver retten i dommen mot mannen.

- Ferdigbehandlet

For over ti år siden knivdrepte den utenlandske mannen to personer, og ytterligere tre personer ble alvorlig skadet. Drapene skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og mannens aggresjon blir beskrevet som ha kommet som lyn fra klar himmel. Drapsmannen ble dømt til tvunget psykisk helsevern, og han får denne behandlingen på Furukollen spykiatriske senter på Årnes. I tråd med avtaler med ledelsen beveger mannen seg fritt omkring, og han bor i en leilighet på området. Mannen mener at han er frisk og krevde i fjor høst at det psykiske helsevernet skulle opphøre.

- Min klient mener at han har vært ferdigbehandlet på lukket institusjon i mange år, uttalte mannens forsvarer, Sigrid Broch.

Ingen tegn til psykose

For at noen skal kunne dømmes til tvunget psykisk helsevern må det være en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som setter andres liv og helse i fare. Denne faren må være kvalifisert og reell, heter det loven. Saken ble behandlet i tingretten før jul, og i dommen kommer det fram at behandlingen på Furukollen fungerer godt, og at mannen har en stabil psykisk helse.

- Han framstår uten sikre og åpenbare tegn til positive psykotiske symptomer og er lite preget av negative symptomer. Han lever i et strukturert miljø med daglig beskjeftigelse i kantinen og har tilhold i en sokkelleilighet på området, skriver rettens sakkyndige Michael Stetsaas.

Mangler rettigheter

Behandlingen på Furukollen består i samtaler med fagpersoner og medisinering. Retten peker på at behandlingen er vellykket. Forsvareren mener at mannen ikke oppfyller kriteriene for tvunget psykisk helsevern, og at hans videre behandling burde være i form av oppfølging av et distriktspsykiatrisk senter. Utfordringen er imidlertid at om det tvungne psykiske helsevernet opphører skal mannen utvises til sitt hjemland.

- Som følge av at tiltalte ikke har lovlig opphold, vil han mangle praktisk talt alle sivile rettigheter. Han har ikke identifikasjonspapirer, ikke anledning til å ta arbeid, utdanning, store problemer med å få helsehjelp, skriver retten i dommen.

Fastlåst

Psykolog på Furukollen Johnny Wærp forklarte også retten at mannen har en stabil funksjon muten pågående psykotiske symptomer, og det er lite i dommen som vitner om at det foreligger noen nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd. Det vises kun til at utvisningsvedtaket gjør det vanskelig for mannen å få en alternativ oppfølging hvis det tvungne psykiske helsevernet opphører.

- Situasjonen er fastlåst. Uten reell mulighet til tilknytning til en kommune for å motta omsorgstjenester, i samarbeid med tilhørende distriktspsykiatriske sentre som kan videreføre det faglige ansvaret i saken. Hindringen for en slik videreføring av saken på vanlig måte innen det psykiske helsevern er en effekt av vedtaket om utvisning, skriver psykolog Wærp i en uttalelse.

Det samme poengteres av sakkyndig Stetsaas.

Påtalemyndigheten viste til at ingen uten lovlig opphold i Norge har blitt returnert til det landet mannen kommer ifra. Det ble vist til at en utvisning vil i praksis ikke skje. Retten viser til at vurderingen av tilbakefallsfaren må ta hensyn til at mannen vil bli uten rettigheter i Norge.

- Retten må legge til grunn at han vil bli boende i Norge og at han vil være uten elementære og grunnleggende rettigheter til bosted, adekvat helsehjelp, inntektsgivende arbeid med mer, skriver retten.

Retten konkluderer med at om dagens helsevern opphører vil det være fare for at mannen vil føle seg krenket, og risikoen for psykotisk gjennombrudd vil være høy. Retten dømmer ut ifra dette mannen til en videreføring av det tvungne psykiske helsevernet. Mannen har anket dommen.

